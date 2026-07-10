F.Bahçe, golcü oyuncuyla anlaştı Marsilya ile pazarlık halinde

Fenerbahçe, Vedat Muriç’in ardından ikinci forvet transferini tamamlamaya çok yaklaştı. Sarı-Lacivertliler uzun süredir uğraş verdiği Marsilya’nın golcüsü Greenwood’u kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. Fenerbahçe yönetiminin, İngiliz santrforla yıllık 10 milyon Avro’ya yakın bir maaş karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bu rakama bazı başarı bonuslarının da ekleneceği bildirildi. Sözleşme süresinin ise 1 yılı opsiyonlu 4 senelik olduğu kaydedildi. 24 yaşındaki oyuncunun İstanbul’da oturacağı eve kadar tüm detayların tamamlandığı belirtildi. Fenerbahçeli yetkililer, 40+5 milyon Avro seviyesinde bir bonservis bedeline Marsilya ile anlaşmak üzere... SarıLacivertliler ayrıca, Manchester United kulübünün bu transferden alacağı yüzde 40’lık pay için de görüşme halinde. Fenerbahçe’nin Süper Lig’in ilk 4 haftasında oynayacağı maçlar için sosyal medya hesaplarından paylaştığı grafikte sırtı dönük futbolcunun Greenwood olduğu öne sürüldü. İngiliz forvetin başka bir fotoğrafıyla, kulübün paylaştığı arasındaki benzerlik dikkat çekti.

TARIK DALLAS’TA

F.Bahçeli basketbolcu Tarık Biberovic, Sarı-Lacivertlilerden ayrılarak NBA ekibi Dallas Mavericks ile 1+1 yıllığına anlaştı. Sarı-Lacivertlilerin bu transferden 2 milyon dolar ücret alacağı öğrenildi. Fenerbahçe, 17 yaşındayken takıma katılan Tarık için teşekkür mesajı yayınlayıp “Yolun açık olsun Fenerbahçeli Tarık! Kalbimiz her zaman seninle. Bu bir veda değil. Tekrar görüşünceye dek” ifadelerine yer verdi.