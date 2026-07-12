F.Bahçe’nin Greenwood transferinde Yıldırım’ın stratejisi öne çıktı

Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı forvet Greenwood’un transferinin perde arkasında önemli detaylar olduğu ortaya çıktı. Başkan adayı Hakan Safi’nin 12+3 milyon Avro teklifinin aksine Aziz Yıldırım, İngiliz futbolcuya 8+2 milyon Avro kontrat kabul ettirdi. Geçen perşembe gecesi Roma, 24 yaşındaki oyuncu için Marsilya’ya yeni teklif yaptı. Greenwood ise Marsilyalı yetkililere, F.Bahçe ile anlaştığını bildirdi ve Roma’nın teklifini geri çevirdi.

‘YILDIRIM’ REST

Marsilya’nın Greenwood için 50 milyon Avro artı 5 milyon Avro bonus isteğinden vazgeçmediği dönemde Aziz Yıldırım ile yöneticiler Feridun Geçgel, Cihan Kamer, Batuhan Özdemir ve Barış Göktürk, transferin tamamlanması adına para koydu. Yıldırım’ın transfer sürecinde 21 Temmuz’daki Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçına işaret edip “17-18 Temmuz’a kadar oyuncu takımla 2-3 antrenman yapmalı. Ben bu oyuncuyu ön elemede oynatamazsam almıyorum” ifadesiyle net tavrını koyduğu bildirildi.