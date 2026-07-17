F.Bahçe’nin yıldız transferi dün İstanbul’a gelirken taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı

Fenerbahçe’nin flaş transferi Greenwood dün İstanbul’a geldi. İngiliz kanat oyuncusunu İstanbul Havalimanı’nda çok sayıda Sarı-Lacivertli taraftar karşıladı. Greenwood yaptığı açıklamada, “Uzun bir süreç oldu. Tamamlanması biraz zaman aldı. Fenerbahçe’de olduğum için çok mutluyum. Beni karşılayan herkese teşekkür ediyorum. Bu maceraya başlamak için hazır ve heyecanlıyım. Böyle bir desteği hissetmek harika. Fenerbahçe taraftarları çok büyük. Umarım bu sevginin karşılığını sahada atacağım gollerle gösteririm. Ailem de çok heyecanlı. Kız arkadaşım, Türk kültürünü keşfetmek için çok heyecanlı. İki kızımız var, çok güzel bir tecrübe olacak. Buranın keyfini çıkarabilmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

İMZA TÖRENİ BUGÜN

Fenerbahçe, yeni transferleri Greenwood, Ake ve Vedat Muriç için bugün imza töreni düzenleyecek. Organizasyon, Chobani Stadyumu 1907 tribününde 15.00’te yapılacak.