Teknik direktör Fatih Tekke'nin verdiği liste doğrultusunda harekete geçen bordo-mavililere sürpriz bir öneri geldi. Arap basınında çıkan haberlere göre Karadeniz ekibi tecrübeli orta saha Fabinho için girişimlerde bulunacak. Peki, Fabinho kimdir? Fabinho kaç yaşında, nereli? Fabinho hangi takımlarda oynadı?

FABINHO KİMDİR?

Fábio Henrique Tavares, 23 Ekim 1993 yılında Brezilya Sao Paulo'da dünyaya geldi.

FABINHO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Fabinho kariyerine Fluminense'de başladı. 20 Mayıs 2012'de, o sezonki Série A'da Corinthians'a karşı 1-0'lık galibiyette yedek kulübesinde yer almasına rağmen, ilk takım maç kadrosuna sadece bir kez çağrıldı.

8 Haziran 2012'de Fabinho, Portekiz Primeira Liga kulübü Rio Ave'ye altı yıllık bir sözleşmeyle katıldı. Rio Ave'de bir ay geçirdikten sonra Fabinho, 19 Temmuz 2012'de sezon sonuna kadar kiralık olarak Real Madrid Castilla'ya katıldı ve Madrid'deki otel odasında José Mourinho tarafından karşılandı.

19 Temmuz 2013'te Fabinho, Rio Ave'den Monaco'ya sezon sonuna kadar kiralık olarak katıldı. Fabinho, düzenli olarak forma şansı bulacağından emin olduğu ve Monaco'nun önde gelen bir kulüp olduğu konusunda emin olduğu için Monaco'ya transfer olmayı seçti.

28 Mayıs 2018'de Premier Lig kulübü Liverpool, 24 yaşındaki Fabinho'nun 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 39 milyon sterlinlik bir başlangıç ​​ücreti karşılığında kulüple uzun vadeli bir sözleşme imzalayacağını duyurdu. Bu transfer, Fabinho'yu tarihin en pahalı 9. Brezilyalı futbolcusu yaptı.

31 Temmuz 2023'te Fabinho, 2026'ya kadar sürecek üç yıllık bir sözleşmeyle resmen Al-Ittihad'a katıldı.

FABINHO'NUN OYUN TARZI NE?

Fabinho, dünyanın en iyi defansif orta saha oyuncularından biri olarak kabul ediliyordu. Orta sahada topu geri kazanma ve hızlı bir şekilde topa sahip olma yeteneğiyle değer verilen, sağlam ve çevik bir oyuncu olarak dikkatleri üzerine çekti. Fabinho'nun oyun görüşü ve oyun okuma yeteneği olağanüstü kabul ediliyor ve bu nedenle eski Liverpool yardımcı antrenörü Pepijn Lijnders ve takım arkadaşları tarafından 'Deniz Feneri' lakabıyla anılıyor.