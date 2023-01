Fabrizio Romano duyurdu: Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, bir süredir yakından takip ettiği Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Parma ve Fenerbahçe, Oosterwolde'nin transferi konusunda el sıkıştı.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Romano, Fenerbahçe ile Parma arasındaki transfer görüşmelerinin mutlu sonla bittiğini duyurdu.

Fenerbahçe are now set to sign Jayden Oosterwolde from Parma, done deal for €7m fee and personal terms agreed ???? #transfers



Oosterwolde will travel to Turkey for medical tests. pic.twitter.com/yFThP6wMWD