Fabrizio Romano duyurdu: Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde ile anlaştı
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde transferi için Parma'yla anlaştığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, bir süredir yakından takip ettiği Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'nin transferinde mutlu sona ulaştı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Parma ve Fenerbahçe, Oosterwolde'nin transferi konusunda el sıkıştı.
Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Romano, Fenerbahçe ile Parma arasındaki transfer görüşmelerinin mutlu sonla bittiğini duyurdu.
Fenerbahçe are now set to sign Jayden Oosterwolde from Parma, done deal for €7m fee and personal terms agreed ???? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2023
Oosterwolde will travel to Turkey for medical tests. pic.twitter.com/yFThP6wMWD
Romano'nun verdiği bilgiye göre Jayden Oosterwolde için 7 milyon Euro bonservis ücreti karşılığı iki takım el sıkıştı.
Resmi açıklamanın birkaç gün içerisinde yapılması bekleniyor.
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