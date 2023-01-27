Fabrizio Romano duyurdu: Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde ile anlaştı

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde transferi için Parma'yla anlaştığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 13:12
Fabrizio Romano duyurdu: Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde ile anlaştı
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, bir süredir yakından takip ettiği Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'nin transferinde mutlu sona ulaştı. 

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Parma ve Fenerbahçe, Oosterwolde'nin transferi konusunda el sıkıştı.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Romano, Fenerbahçe ile Parma arasındaki transfer görüşmelerinin mutlu sonla bittiğini duyurdu.

Romano'nun verdiği bilgiye göre Jayden Oosterwolde için 7 milyon Euro bonservis ücreti karşılığı iki takım el sıkıştı.

Resmi açıklamanın birkaç gün içerisinde yapılması bekleniyor.


Jayden Oosterwolde fenerbahçe transfer

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