Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek iddiası: 'Savcılık ifadesi var bende'

Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek iddiası: 'Savcılık ifadesi var bende'

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, kişisel YouTube kanalında Galatasaray Kulübü hakkında çıkan karaborsa bilet satışı iddiaları hakkında konuştu. Altaylı, "Dursun Bey'in savcılık ifadesi var bende. Orada da aynısını söylüyor. Yolsuzluk vardır iddiaları araştırın demiyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2024 Salı, 10:02
Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek iddiası: 'Savcılık ifadesi var bende'
Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek iddiası: 'Savcılık ifadesi var bende'
Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek iddiası: 'Savcılık ifadesi var bende'
Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek iddiası: 'Savcılık ifadesi var bende'
Fatih Altaylı dursun özbek karaborsa bilet galatasaray

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