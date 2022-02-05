Fatih Arda İpcioğlu birinci turda

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Kayakla Atlama branşında ülkemizi temsil eden Fatih Arda İpcioğlu, elemeleri geçmeyi başardı.

DHA
05 Şubat 2022 Cumartesi, 10:00
Fatih Arda İpcioğlu birinci turda
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2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Kayakla Atlama Bireysel Normal Tepe Elemeleri'nde mücadele eden Fatih Arda İpcioğlu, 74.5 metrelik atlayış ve 52.8 puanla elemeleri geçerek adını birinci tura yazdırdı.

Milli sporcu, olimpiyatlarda bu başarıyı yakalayan ilk Türk sporcu oldu.

İpcioğlu, 6 Şubat TSİ 14.00'te birinci tur atlayışını yapacak.


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