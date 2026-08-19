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Fatih Karagümrük, Atınç Nukan'ı kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, Atınç Nukan'ı kadrosuna kattı

19.08.2026 11:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fatih Karagümrük, Atınç Nukan'ı kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, 33 yaşındaki savunma oyuncusu Atınç Nukan'ı transfer etti.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 33 yaşındaki savunma oyuncusu Atınç Nukan'ı transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, deneyimli savunma oyuncusu Atınç Nukan ile anlaşma sağladı. Atınç Nukan'a ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Atınç Nukan, geçen sezon Bandırmaspor formasıyla Trendyol 1. Lig'de 36 maçta 3 gol kaydetti.

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