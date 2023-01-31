Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 09:19

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 09:19

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği mücadeleyi beIN Sports canlı yayımlayacak.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, son olarak şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda üst üste 6 karşılaşmadan galip ayrılmayı başarmıştı.

Ligde çıktığı 19 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 5'ini kazanan, yedişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Fatih Karagümrük ise haftaya 22 puan ve averajla 10. basamakta girdi.