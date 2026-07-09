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Fatih Karagümrük, Emre Akbaba'yı resmen açıkladı!

Fatih Karagümrük, Emre Akbaba'yı resmen açıkladı!

9.07.2026 23:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fatih Karagümrük, Emre Akbaba'yı resmen açıkladı!

TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, 33 yaşındaki futbolcu Emre Akbaba'yı renklerine bağladı.
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1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, on numara bölgesini güçlendirdi.

Kırmızı-siyahlı kulüp, Emre Akbaba'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Karagümrük, transferi duyurduğu açıklamada, "Önemli bir kariyere sahip olan Emre Akbaba'ya ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

3 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Alanyaspor ile büyük çıkış yakalayan tecrübeli futbolcunun daha sonra Galatasaray, Adana Demirspor ve Eyüpspor formalarını giydiği hatırlatıldı.

Emre Akbaba, kariyerinde 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken, Türkiye Millî Futbol Takımı formasıyla çıktığı 7 maçta 3 gol kaydetti.

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