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Fatih Karagümrük Manolis Siopis'i kadrosuna kattı!

Fatih Karagümrük Manolis Siopis'i kadrosuna kattı!

28.07.2026 23:37:00
Güncellenme:
AA
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Fatih Karagümrük Manolis Siopis'i kadrosuna kattı!

TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki Yunan oyuncu Manolis Siopis'i renklerine bağladı.
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Fatih Karagümrük, Yunan orta saha oyuncusu Manolis Siopis'i kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, tecrübeli futbolcu Manolis Siopis ile anlaşma sağladı. Değerli bir kariyere sahip olan Manolis Siopis’e ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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TÜRKİYE'DE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Kariyerine Olympiakos altyapısında başlayan Siopis, Türkiye'de Alanyaspor ve Trabzonspor'da ikişer sezon forma giydi. Bir Trendyol Süper Lig ve bir Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanan 32 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, son iki sezonda ülkesinde Panathinaikos ile 52 maça çıktı.

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi deneyimleri olan Siopis, 42 kez formasını giydiği Yunanistan Milli Takımı'nda 1 gol attı.

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