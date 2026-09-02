Fatih Karagümrük puanı 90+6'da kaptı!

TFF 1. Lig'in 5. haftasındaki Fatih Karagümrük ile Metro Holding Kayserispor maçı 1-1 sona erdi.
Kayserispor'un golünü 53. dakikada Taulant Seferi kaydetti. Fatih Karagümrük'ün golünü ise 90+6. dakikada Biraschi attı.
Fatih Karagümrük bu sonuçla puanını 8'e yükseltti. Kayserispor ise 10 puana ulaştı.
Kayserispor, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise Batman Petrolspor'a konuk olacak.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Ozan Ergün, Murathan Çomoğlu, Buğra Can Semercioğlu
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Silvestri, Ramazan Civelek, Biraschi, Atınç Nukan, Çağtay Kurukalıp (Dk. 57 Muhammed Sarıkaya), Siopis (Dk. 84 Doh), Robin Yalçın (Dk. 57 Cenk Tosun), Verde (Dk. 46 Tiago Çukur), Emre Akbaba, Traore, Pesic
Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar (Dk. 46 Radu), Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt, Görkem Sağlam (Dk. 68 Fethi Özer), Benhur Keser (Dk. 69 Camara), Hasani (Dk. 28 Dulca), Seferi (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Moreno
Goller: Dk. 53 Seferi (Metro Holding Kayserispor), Dk. 90+6 Biraschi (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 66 Siopis, Dk. 72 Atınç Nukan (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük), Dk. 66 Semih Güler, Dk. 86 Talha Sarıarslan, Dk. 88 Camara, Dk. 90+2 Gökhan Değirmenci (Metro Holding Kayserispor)