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Fatih Karagümrük son dakikada güldü!

Fatih Karagümrük son dakikada güldü!

20.07.2026 22:35:00
Güncellenme:
AA
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Fatih Karagümrük son dakikada güldü!

TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, hazırlık maçında karşılaştığı Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti.
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Fatih Karagümrük ile Bodrum FK arasında oynanan hazırlık maçını, Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Bodrum FK, Fatih Karagümrük'le karşılaştı.

Tesislerdeki sahada oynanan müsabakanın ilk yarısını yeşil-beyazlı ekip, 6. dakikada Ege Arslan'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.

GERİDEN GELEREK KAZANDI

Fatih Karagümrük, 86. dakikada Ramazan Civelek'in serbest vuruştan attığı golle eşitliği yakaladı. 90. dakikada Daniele Verde, sağ çaprazda altıpasa yakın noktada yaptığı vuruşla kırmızı-siyahlı ekibi öne geçirdi.

Karşılaşma 2-1 Fatih Karagümrük'ün galibiyetiyle sona erdi.

İlgili Konular: #Fatih Karagümrük #hazırlık maçı #Bodrum FK

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