Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatih Karagümrük'ü mağlup etti: Iğdır FK lige galibiyetle başladı!

Fatih Karagümrük'ü mağlup etti: Iğdır FK lige galibiyetle başladı!

9.08.2026 21:24:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fatih Karagümrük'ü mağlup etti: Iğdır FK lige galibiyetle başladı!

Iğdır FK, TFF 1. Lig'in ilk haftasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

TFF 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Ankara'da oynanan karşılaşmada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Image

Stat: Aktepe

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Barış Çiçeksoyu, Harun Reşit Güngör

Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Gökcan Kaya, Doğan Erdoğan (Dk. 79 Efe Kaan Şıhlaroğlu), Crociata, Camara (Dk. 60 Afena-Gyan), Leon Çalışkan (Dk. 60 Hotic), Arda Çolak (Dk. 68 Tanque)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Silvestri, Ramazan Civelek, Biraschi, Robin Yalçın, Çağtay Kurukalıp (Dk. 62 Dorukhan Toköz), Onogo (Dk. 62 Muhammet Emin Sarıkaya), Siopis, Tiago Çukur, Emre Akbaba (Dk. 46 Barış Kalaycı), Verde (Dk. 74 Tarık Buğra Kalpaklı), Pesic (Dk. 43 Traore)

Goller: Dk. 13 Crociata, Dk. 85 Tanque (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 38 Çağtay Kurukalıp, Dk. 53 Onogo (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 47 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK)

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #Fatih Karagümrük #Iğdır FK

İlgili Haberler

Arsenal'ı deviren Borussia Dortmund Emirates Kupası'nın sahibi oldu!
Arsenal'ı deviren Borussia Dortmund Emirates Kupası'nın sahibi oldu! Borussia Dortmund, Londra'da oynanan Emirates Kupası'nda karşılaştığı Arsenal'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Gençlerbirliği yeni sezon formalarını görücüye çıkarttı!
Gençlerbirliği yeni sezon formalarını görücüye çıkarttı! Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı.
Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk ligde 2'de 2 yaptı!
Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk ligde 2'de 2 yaptı! Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nin ikinci haftasında karşılaştığı Epitsentr'ı 2-0 mağlup etti.