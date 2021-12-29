Fatih Karagümrük zorlanmadan turlamasını bildi!
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fatih Karagümrük, sahasında TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor'u 4-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fatih Karagümrük, sahasında TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor ile karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 4-0 kazandı.
Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Luckassen, 25. dakikada Borini, 32. dakikada Lucas Biglia ve 43. dakikada Arveladze kaydetti.
Karagümrük aldığı bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
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