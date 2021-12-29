Fatih Karagümrük zorlanmadan turlamasını bildi!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fatih Karagümrük, sahasında TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor'u 4-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2021 Çarşamba, 18:52
Fatih Karagümrük zorlanmadan turlamasını bildi!
Abone Ol google-news

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fatih Karagümrük, sahasında TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 4-0 kazandı.

Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Luckassen, 25. dakikada Borini, 32. dakikada Lucas Biglia ve 43. dakikada Arveladze kaydetti.

Karagümrük aldığı bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler