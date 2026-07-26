Fatih Tekke'den ayrılık açıklaması: 'Bu süreçler kolay olmuyor'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Eintracht Frankfurt maçının ardından basın mensuplarına konuştu.

Fatih Tekke, takımda ayrılması planlanan futbolcuların bulunduğunu ve kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Transfer sürecine ilişkin konuşan Tekke, yurt dışından alınabilecek oyuncuların profili ve şartları üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde:

"Hala içeride, ayrılmasını beklediğimiz oyuncular da var açıkçası. Dolayısıyla bu süreçler öyle kolay olmuyor. Yurt dışından alabileceğimiz oyuncu profilini ve koşulları zaten daha önce konuşmuştuk."

"Şu an takımımdan gayet memnunum. Çok daha iyi olacağımız kesin. Zor bir gün, zor bir sene bizi bekliyor. Dolayısıyla biz gayet iyi çalışıyoruz. Oyuncular da bence buna çok iyi cevap veriyor."

HAZIRLIK MAÇINDA SAVUNMA ÇALIŞMASI

Fatih Tekke, hazırlık karşılaşmasında sonuçtan çok belirlenen taktik planın uygulanmasına odaklandıklarını ifade etti.

Teknik Direktör Fatih Tekke, "Bizim hazırlık maçlarından beklentimiz, özellikle bugün iki takımdan da istediğimiz; ikinci bölgede hiç baskı yapmadan, aut baskısı bile uygulamadan, ikinci bölgede alçak blok ve ceza sahası içi savunmasını gerçekleştirmekti" diye konuştu.

Bu oyun planına özellikle Avrupa karşılaşmalarında ihtiyaç duyacaklarını belirten Tekke, oyuncularının verilen görevi iyi uyguladığını söyledi:

"Bugün bana göre gayet iyi yaptılar. Her iki takım da... İkisi şanssız olmak kaydıyla üç gol yedik ancak bunun hiçbir önemi yok."

Topa sahip oldukları bölümlerde baskı altında oyun kurma ve pas seçeneklerini görme üzerine çalıştıklarını anlatan Tekke, şöyle konuştu:

"Top bizdeyken özellikle baskıyı üzerimize alıp cesareti, yeni gelen oyuncuların oyun ritmini ve istediğimiz pas opsiyonlarını görmesi açısından üç başlık üzerinden bir oyun oynadık. Dolayısıyla çok normal bir sonuç. Ancak biz her maçta sonuçtan tamamen bağımsızız."

MUSTAFA KUZEY AKÇAY'A ÖVGÜ

Altyapıdan yetişen genç oyuncuların gelişimine de değinen Fatih Tekke, Mustafa Kuzey Akçay'ın fiziksel ve oyun bilgisi açısından dikkat çektiğini belirtti.

"Kuzey'in açıkçası yaşının hiç önemi yok. Fiziksel olarak birçok şeye cevap veriyor. Altyapıdan gelen diğer çocuklarımız da aynı şekilde."

Genç futbolcuların eksiklerini süre aldıkça gidereceğini ifade eden Tekke, Kuzey'in bazı özellikleriyle takım arkadaşlarının önünde olduğunu söyledi:

"Kuzey, algılaması ve oyunu anlaması gibi konularda şu an diğerlerinin biraz daha önünde görünüyor."