Fatih Tekke'den Christ Inao Oulai iddialarına yanıt: 'Yazılıp çizilenler var ancak...'

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yeni sezon hazırlıklarının verimli geçtiğini söyledi.

Yeni sezonun herkes için hayırlı olmasını dileyen bordo-mavili teknik direktör, "Tüm takımımıza ve oyuncularımıza kazasız, sakatlıksız, belasız bir sezon diliyorum. Hak edenin kazandığı, yarışta öne geçtiği güzel bir sezon yaşarız inşallah. Yaklaşık 10 gün önce kampa başladık ve çalışmalarımız gayet iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

"CABRAL VE PINA 18 TEMMUZ’DA ARAMIZA KATILACAK"

Transfer süreciyle alakalı da bilgi veren Tekke, yeni isimlerin takıma katılmaya devam edeceğini belirterek, "Cabral ve Pina, 18 Temmuz’da bizimle birlikte olacak. Oulai’nin durumu ise netleşmedi. Kalıp kalmayacağıyla ilgili görüşmeler devam ediyor. Yazılıp çizilenler var ancak bizim odak noktamız farklı. Transferde hızlandık ve önemli işler yaptık. Son 1-2 hamlemiz daha olacak. Başkanımız ve yönetimimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kadrodaki değişimin oyun düzenine etkisine de değinen Tekke, yeni sezonun başlangıcında zorlu bir süreç yaşayacaklarını ifade etti.

Yeni gelen ve ayrılması muhtemel oyuncular nedeniyle takımın yeniden uyum sürecine gireceğini dile getiren deneyimli teknik adam, "Yeni gelen oyuncuların sayısı ve ayrılabilecek isimleri düşündüğümüzde oyuna adeta yeniden emekleyerek başlamak durumundayız. Dün toplantılarımıza başladık. Oyuncuların oyuna bakış açılarını ve formasyonlarımızı tekrar etmemiz gerekiyor. Önümüzde çok uzun bir hazırlık süresi yok. Bu nedenle özellikle sezonun başlangıcında bizi zor bir süreç bekliyor. Ancak transfer açısından değerlendirdiğimizde işler gayet iyi gidiyor ve bu konuda heyecanlıyız" diye konuştu.

"GERÇEK ENİNDE SONUNDA ORTAYA ÇIKAR"

Fatih Tekke, açıklamalarının ardından basın mensuplarının soru yöneltmek istemesi üzerine, "Sorular çok var. Benim gündemim olmuyor ama gündem çok. Gerçeğin şöyle bir özelliği vardır; gerçek eninde sonunda ortaya çıkar, gizlenemez" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Basın mensuplarına 20 dakikası açık olan bölümde oyuncular ısınma hareketleri gerçekleştirdi.