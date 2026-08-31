Fatih Tekke'den kabul edilmeyen istifasına ilişkin açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor.

Maç öncesinde Teknik Direktör Fatih Tekke, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

"İSTİFA KARARI..."

Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde:

"Zor birkaç gün geçirdik. İstifa kararı, sorumlulukla alakalıydı. Şu an burada olmam da tamamen güvenle alakalı. Sadece maça odaklandım. Bugün ayağa kalkıp, agresif mücadeleyle reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Her şeyde bir hikmet var. Rabbim neylerse, güzel eyler. İlk günkü gibi heyecanlıyım."

"Her şeyde bir hikmet var. Şu anda ilk günkü gibi heyecanlıyım. Coşkumuz var. İnşallah bunu sahaya yansıtırız."