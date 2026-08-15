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Fatih Tekke'den Kasımpaşa maçı açıklaması: 'Bugün iyi başlamadık ama...'

Fatih Tekke'den Kasımpaşa maçı açıklaması: 'Bugün iyi başlamadık ama...'

15.08.2026 22:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fatih Tekke'den Kasımpaşa maçı açıklaması: 'Bugün iyi başlamadık ama...'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından görüşlerini aktardı.
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Tekke, sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Üzücü ve zor bir başlangıç, bunu söylemiştik. Önümüzdeki dört maç belki daha zor olacak" dedi.

"YAPILAN HATA KABUL EDİLİR DEĞİL"

İkinci yarıda yapılan hatanın beraberlik golüne neden olduğunu ifade eden deneyimli teknik direktör, "İkinci yarıda yaptığımız hata ile rakip beraberliği yakaladı. Bugün nasip olmadı. Trabzonspor'un bu seneye ait değil geleceğine dair özellikle bu 5 hafta ve 5 maç çok önemli. Bugün iyi başlamadık ama ilk devre planladığımızın üzerindeydik" diye konuştu.

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Hatanın kabul edilemez olduğunu söyleyen Fatih Tekke, "Yapılan hata kabul edilir değil. Yapmamız gerekiyor. Başlangıcı var, sadece bir oyuncuya yıkmamak gerekiyor. Top taca doğru giderken hata. Topu bir an önce kazanayım isteğinden oluyor. Müdahale şekli… Dolayısıyla cezalandırılıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"BUGUN POZİSYONLARA GİRDİK AMA..."

Trabzonspor'un maç boyunca fırsatlar yakaladığını belirten Tekke sözlerini, "Bugün pozisyonlara girdik ama olmayınca olmuyor" diyerek tamamladı.

İlgili Konular: #süper lig #trabzonspor #kasımpaşa #Fatih Tekke

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