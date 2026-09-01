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Fatih Tekke'den mağlubiyet açıklaması: 'Sorumlusu tabii ki benim'

Fatih Tekke'den mağlubiyet açıklaması: 'Sorumlusu tabii ki benim'

1.09.2026 00:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fatih Tekke'den mağlubiyet açıklaması: 'Sorumlusu tabii ki benim'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 2-1 kaybettikleri Amedspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Amedspor'a konuk oldu. Bordo mavililer öne geçtiği maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Daha önce istifası yönetim tarafından kabul edilmeyen Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Amedspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi.

"SORUMLUSU BENİM"

Takımının performansından memnun olmadığını belirten Fatih Tekke, "Üzücü bir akşam yine. Skordan bağımsız, oyunu hiç elimizde tutamadık. Çok daha farklı reaksiyon bekliyorduk ama sorumlusu tabii ki benim" ifadelerini kullandı.

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Mağlubiyeti geride bırakmaları gerektiğini dile getiren Tekke, "Şimdi bunu unutup, bir an önce ayağa kalkacağız. Takım ayağa kalkacak, kesin" dedi.

"ŞU ANDAN İTİBAREN..."

Amedspor karşısında alınan yenilgiyi önceki maçtan daha olumsuz bir gece olarak değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Olumsuz bir gece, bir önceki maçtan daha olumsuz bir gece. Ayağa kalkmamız lazım, kötü bir mağlubiyet. Şu andan itibaren konuşmanın anlamı yok. Reaksiyon verip, ayağa kalkmalıyız" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

İlgili Konular: #trabzonspor #Amedspor #Fatih Tekke

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