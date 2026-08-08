Fatih Tekke'den Mohamed Salah açıklaması: Kasımpaşa maçında forma giyecek mı?

"SALAH DÜNYANIN EN İYİ 3 İSMİNDEN BİRİ"

Mohamed Salah'ın transferi hakkında konuşan Fatih Tekke, yıldız futbolcunun takıma sağlayacağı katkıya dikkat çekti.

Tekke, "Dünyanın bana göre en iyi 3 isminden bir tanesi. Premier Lig tarihinin en önemli kariyerlerinden birine sahip. Trabzonspor ile anılması bile çok değerliyken, bugün burada. Futbol ne konuşarak beklenti üretmeyi ne de sadece tek bir kişiyle kazanmayı sağlayan bir oyun. Salah gibi bir oyuncu bize özgüven katmalı" ifadelerini kullandı.