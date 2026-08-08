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Fatih Tekke'den Mohamed Salah açıklaması: Kasımpaşa maçında forma giyecek mı?
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Fatih Tekke'den Mohamed Salah açıklaması: Kasımpaşa maçında forma giyecek mı?

8.08.2026 23:24:00
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Cumhuriyet Spor
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Fatih Tekke'den Mohamed Salah açıklaması: Kasımpaşa maçında forma giyecek mı?

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe maçının ardından Mohamed Salah, Noah Saviolo ve Tim Jabol-Folcarelli'nin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke'den Mohamed Salah açıklaması: Kasımpaşa maçında forma giyecek mı?

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe ile oynanan hazırlık maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Tekke'den Mohamed Salah açıklaması: Kasımpaşa maçında forma giyecek mı?

"SALAH DÜNYANIN EN İYİ 3 İSMİNDEN BİRİ" 

Mohamed Salah'ın transferi hakkında konuşan Fatih Tekke, yıldız futbolcunun takıma sağlayacağı katkıya dikkat çekti.

Tekke, "Dünyanın bana göre en iyi 3 isminden bir tanesi. Premier Lig tarihinin en önemli kariyerlerinden birine sahip. Trabzonspor ile anılması bile çok değerliyken, bugün burada. Futbol ne konuşarak beklenti üretmeyi ne de sadece tek bir kişiyle kazanmayı sağlayan bir oyun. Salah gibi bir oyuncu bize özgüven katmalı" ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke'den Mohamed Salah açıklaması: Kasımpaşa maçında forma giyecek mı?

"SAVIOLO'NUN DURUMU CİDDİ DEĞİL"

Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Noah Saviolo'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Tekke, "Saviolo'nun durumu çok ciddi değil gibi görünüyor" dedi.

Fatih Tekke'den Mohamed Salah açıklaması: Kasımpaşa maçında forma giyecek mı?

"FOLCARELLI EN AZ 1,5 AY YOK"

Tim Jabol-Folcarelli'nin sakatlığı hakkında konuşan Fatih Tekke, oyuncunun bir süre takımdan uzak kalacağını açıkladı.

Tekke, "Tim ise şu an takımda top rakipteyken en sert olacak oyuncumuz. En az 1,5 ay yok gibi duruyor. Ama geçen sene çok daha dar bir kadroyla çok iyi işler yapmıştık. Sorun değil" ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke'den Mohamed Salah açıklaması: Kasımpaşa maçında forma giyecek mı?

"SALAH'IN KASIMPAŞA MAÇINDA OLACAĞI BELİRSİZ"

Trabzonspor'un yeni yıldızı Mohamed Salah'ın Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyip giymeyeceği de soruldu.

Fatih Tekke, "Salah'ın Kasımpaşa maçında olup olmayacağı henüz belli değil" açıklamasında bulundu.

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