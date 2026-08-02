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Fatih Tekke'den Mohamed Salah yanıtı: 'Böyle bir ismin Trabzonspor ile anılması...'

Fatih Tekke'den Mohamed Salah yanıtı: 'Böyle bir ismin Trabzonspor ile anılması...'

2.08.2026 20:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fatih Tekke'den Mohamed Salah yanıtı: 'Böyle bir ismin Trabzonspor ile anılması...'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 1-0 kazandıkları Udinese maçının ardından açıklamalarda bulundu. Fatih Tekke, transferde adı Trabzonspor ile anılan Mısırlı oyuncu Mohamed Salah hakkındaki görüşlerini aktardı.
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, 3. hazırlık maçında İtalya ekibi Udinese ile karşılaştı.

Bordo-mavililer, Ernest Muçi'nin 4. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.

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FATİH TEKKE'DEN SALAH CEVABI

Maçın ardından teknik direktör Fatih Tekke'den transfere ve takımına dair açıklamalar geldi. 

HT Spor'a konuşan Fatih Tekke açıklamasında, “Kampın genel hatlarıyla ilk ve ikinci etabı iyi geçti. Sakatlıksız, ciddi sakatlıklar olmadan tamamladık; en önemlisi bu. Bugün de çok iyi olmayan bir sahada, çok sıcak bir havada ve çok uzun bir yolculuk sonrasında oyuncular, istediğimiz hem top bizdeyken hem de rakipteyken olan durumları gayet iyi yaptılar. Bizim için verimli bir kamp geçti” dedi. 

Tekke, Salah transferi için ise, “Salah'da daha resmiyet kazanmış bir şey yok. Salah gibi bir ismin Trabzonspor ile anılması çok değerli. Ama biz konuşarak beklenti oluşturmak yerine çalışarak güven kazanmaya çalışıyoruz. Şu anda bu konuyla ilgili konuşacak bir şey yok” sözlerini sarf etti. 

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