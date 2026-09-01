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Fatih Tekke ile yollar ayrılmıştı: Trabzonspor'dan teknik direktör kararı!

Fatih Tekke ile yollar ayrılmıştı: Trabzonspor'dan teknik direktör kararı!

1.09.2026 20:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fatih Tekke ile yollar ayrılmıştı: Trabzonspor'dan teknik direktör kararı!

Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor, Gençlerbirliği maçına bordo-mavili takımı hazırlayacak ismi duyurdu.
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Trabzonspor, Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından bu hafta oynanacak Gençlerbirliği maçına bordo-mavili takımı Hüseyin Çimşir'in hazırlayacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük göreviyle ilgili olarak Yönetim Kurulumuz çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik süreç devam ederken, takımımızı 6 Eylül Pazar günü oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerimizden Hüseyin Çimşir hazırlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Hüseyin Çimşir

FATİH TEKKE İLE YOLLAR AYRILDI

Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Teknik direktör Fatih Tekke, Trabzonspor'da 539 gün görevde kaldı.

Trendyol Süper Lig'de Amedspor deplasmanında alınan 2-1'lik yenilginin ardından yolların ayrıldığı Fatih Tekke, bordo-mavili takım ile 11 Mart 2025'te 4,5 yıllık sözleşme imzalamasının ardından 48 lig maçına çıktı.

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