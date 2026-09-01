Fatih Tekke ile yollar ayrılmıştı: Trabzonspor'dan teknik direktör kararı!

Trabzonspor, Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından bu hafta oynanacak Gençlerbirliği maçına bordo-mavili takımı Hüseyin Çimşir'in hazırlayacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük göreviyle ilgili olarak Yönetim Kurulumuz çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik süreç devam ederken, takımımızı 6 Eylül Pazar günü oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerimizden Hüseyin Çimşir hazırlayacaktır" ifadelerine yer verildi.
Hüseyin Çimşir
FATİH TEKKE İLE YOLLAR AYRILDI
Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Teknik direktör Fatih Tekke, Trabzonspor'da 539 gün görevde kaldı.
Trendyol Süper Lig'de Amedspor deplasmanında alınan 2-1'lik yenilginin ardından yolların ayrıldığı Fatih Tekke, bordo-mavili takım ile 11 Mart 2025'te 4,5 yıllık sözleşme imzalamasının ardından 48 lig maçına çıktı.