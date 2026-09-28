Fatih Tekke, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu: 'Uygun bir fırsat gelirse düşüneceğim'

Trendyol Süper Lig'deki Amedspor yenilgisinin ardından Trabzonspor ile vedalaşan Fatih Tekke, Mısır basınından Cairo 24'e açıklamalar yaptı.

"SALAH HARİKA BİR İNSAN"

Salah'ın harika bir insan olduğunu ifade eden Tekke, "Ne yazık ki Mohamed Salah ile uzun zaman geçirme fırsatım olmadı ancak futbolculuğundan önce harika bir insan. Saha içinde ve saha dışında profesyonel. Birlikte olduğumuz kısa süre boyunca kendine özgü kişiliğini fark etmek kolaydı" dedi.

MISIR'A AÇIK KAPI

Mısır liginde teknik direktörlük yapma ihtimaliyle ilgili de konuşan Fatih Tekke, ülkeye açık kapı bırakarak şöyle konuştu:

"Futbolu seviyorum ve takımımın gelişimini takip etmekten, onu geliştirmek için çalışmaktan keyif alıyorum. Mısır'dan uygun bir fırsat gelirse kesinlikle düşüneceğim."