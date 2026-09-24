Fatih Terim'den Okan Buruk sözleri: 'Onların arasında saymak saygısızlık'

Galatasaray'ın efsane futbolcusu, kaptanı ve teknik direktörü Fatih Terim, kendi YouYube kanalında açıklamalarda bulundu.
Terim'in, eleştirilerin hedefindeki Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için söylediği sözler gündem oldu.
"ONLARIN ARASINDA SAYMAK SAYGISIZLIK"
Fatih Terim, öğrencisi ve meslektaşı Okan Buruk'a destek oldu. Terim, Buruk'un çok başarılı olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
Terim, "Hayatım boyunca Galatasaray'da birlik beraberliği savundum. Orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz Okan Hoca var. Bazen her ne kadar 'Yeniler içinde onu niye saymıyorsun?' deseler de bana, şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş birini onların arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşündüğüm için" ifadelerini kullandı.
"BÖYLE YERLERDEN KALKACAKSIN"
Fatih Terim, kırılan rekorların ne kendisine ne de Okan Buruk'un değil Galatasaray'ın kırdığını söyledi.
Terim, "Bu sene üst üste 5. kez şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Rekor olur mu? Ne benim, ne Okan'ın rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekoru olur. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Neler görmüştür Galatasaray" diye konuştu.
ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK YOLUNDA
Fatih Terim teknik direktör olarak Galatasaray ile üst üste 4 lig şampiyonluğu yaşayan tek isimdi.
Okan Buruk, Galatasaray'da ve Türk futbolunda bunu başaran ikinci isim oldu.
Buruk bu sezon da Galatasaray'da lig şampiyonluğu yaşarsa üst üste 5 lig şampiyonluk rekorunu kıracak.