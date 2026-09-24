Fatih Terim'den Okan Buruk sözleri: 'Onların arasında saymak saygısızlık'

"ONLARIN ARASINDA SAYMAK SAYGISIZLIK"

Fatih Terim, öğrencisi ve meslektaşı Okan Buruk'a destek oldu. Terim, Buruk'un çok başarılı olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Terim, "Hayatım boyunca Galatasaray'da birlik beraberliği savundum. Orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz Okan Hoca var. Bazen her ne kadar 'Yeniler içinde onu niye saymıyorsun?' deseler de bana, şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş birini onların arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşündüğüm için" ifadelerini kullandı.