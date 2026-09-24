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Fatih Terim'den Okan Buruk sözleri: 'Onların arasında saymak saygısızlık'
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Fatih Terim'den Okan Buruk sözleri: 'Onların arasında saymak saygısızlık'

24.09.2026 00:04:00
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Cumhuriyet Spor
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Fatih Terim'den Okan Buruk sözleri: 'Onların arasında saymak saygısızlık'

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, kendi YouTube kanalında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'den Okan Buruk sözleri: 'Onların arasında saymak saygısızlık'

Galatasaray'ın efsane futbolcusu, kaptanı ve teknik direktörü Fatih Terim, kendi YouYube kanalında açıklamalarda bulundu.

Terim'in, eleştirilerin hedefindeki Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için söylediği sözler gündem oldu.

Fatih Terim'den Okan Buruk sözleri: 'Onların arasında saymak saygısızlık'

"ONLARIN ARASINDA SAYMAK SAYGISIZLIK"

Fatih Terim, öğrencisi ve meslektaşı Okan Buruk'a destek oldu. Terim, Buruk'un çok başarılı olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Terim, "Hayatım boyunca Galatasaray'da birlik beraberliği savundum. Orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz Okan Hoca var. Bazen her ne kadar 'Yeniler içinde onu niye saymıyorsun?' deseler de bana, şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş birini onların arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşündüğüm için" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den Okan Buruk sözleri: 'Onların arasında saymak saygısızlık'

"BÖYLE YERLERDEN KALKACAKSIN"

Fatih Terim, kırılan rekorların ne kendisine ne de Okan Buruk'un değil Galatasaray'ın kırdığını söyledi.

Terim, "Bu sene üst üste 5. kez şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Rekor olur mu? Ne benim, ne Okan'ın rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekoru olur. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Neler görmüştür Galatasaray" diye konuştu.

Fatih Terim'den Okan Buruk sözleri: 'Onların arasında saymak saygısızlık'

ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK YOLUNDA

Fatih Terim teknik direktör olarak Galatasaray ile üst üste 4 lig şampiyonluğu yaşayan tek isimdi.

Okan Buruk, Galatasaray'da ve Türk futbolunda bunu başaran ikinci isim oldu.

Buruk bu sezon da Galatasaray'da lig şampiyonluğu yaşarsa üst üste 5 lig şampiyonluk rekorunu kıracak.

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