Fatih Terim'den Victor Osimhen'e dikkat çeken uyarı

Galatasaray 'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Rafael Leao 'nun yanı sıra sarı-kırmızılı takımın mevcut kadrosu hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Terim, Galatasaray'ın kadrosuna ilişkin değerlendirmesinde, " Olağanüstü bir santrfor Osimhen. Dünyanın en iyileri arasında. Torreira, Sane, Lemina var. Abdülkerim çok iyi oynuyor. Sanchez bana göre çok iyi bir adam derken bana göre Avrupa çapında bir de kaleci aldı Galatasaray, Uğurcan Çakır'ı " ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen'in olağanüstü bir santrfor olduğunu belirten Fatih Terim, Nijeryalı yıldızın dünyanın en iyileri arasında yer aldığını söyledi.

Terim, " Mauro Icardi... Konuşmaya gerek var mı? Bu kadar beyni çalışan, bu kadar teknik, bu kadar zeki, bir sonraki pozisyona herkesi hazırlayan... Golcülük ayrı meziyet ama bir de futbolcu. Kendi dahil herkese pozisyon hazırlayan oyuncu " dedi.

Mauro Icardi hakkında da övgü dolu ifadeler kullanan Terim, Arjantinli golcünün yalnızca golcülüğüyle değil, oyun zekası ve takım arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla da fark yarattığını belirtti.

Terim, " Rafael Leao'nun olağanüstü bir çabukluğu ve sürati var. Adam eksiltiyor, kuvveti var. Ben olsam; iyi veya kötü hep oynatacağım adam olur " şeklinde konuştu.

"OSIMHEN DAHA YUKARIDA OLMALI"

ESPN'in dünyanın en iyi forvetleri sıralamasında Victor Osimhen'in 9. sırada yer alması hakkında da görüşlerini paylaşan Terim, Nijeryalı futbolcunun daha üst sıralarda olması gerektiğini ifade etti.

Terim, "Ben daha yüksekte olması gerektiğini düşünüyorum. Birinci de olur dördüncü de. Dünyanın en iyi 9 numaraları arasında. Olağanüstü esnek bir vücuda sahip. O boya o fiziğe rağmen, röveşatayla gol atmak, uzun adımlarla daha önce müdahale ediyor, başka tip bir oyuncu" dedi.

Osimhen'in mücadele gücüne ve golcülüğüne vurgu yapan Terim, "Yeter ki oyuna konsantre olsun, baş başa mücadele etmek çok zor bir adam! Aklında yokken, pozisyonun yokken de gol atıyor. Kendi ekmeğini taştan çıkarıyor. Hata yaptınız mı, cezanızı kesiyor" ifadelerini kullandı.