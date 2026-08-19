Fatih Terim'den yıllar sonra gelen itiraf: 'Arsene Wenger gibi uzun süre kalsam...'

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, kendi YouTube kanalında sarı-kırmızılı kulüpte yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"WENGER GİBİ 20 SENE KALSAM..." "Arsene Wenger gibi 20 sene kalsam, açıkçası çok şey olurdu. Neden olmadı? Sadece benimle ilgili değil, kişilerle ilgili... Camia ile de ilgili değil. Benim sadakatim kulübüme... Orada kararı veren kişiler olunca o zaman yapacağınız bir şey kalmıyor ama bu, benim çalışmasam da camiamı terk edeceğim anlamına gelmiyor."

"İNSAN VAZGEÇMEDİKLERİYLE HATIRLANIR" "Sadakat; eskiden daha çok görülen, bugün artık çok da sık rastlamadığımız, önemli bir kavram. Sadakat; şartlara bağlı bir durum değildir. Rüzgar arkadan estiğinde, orada olmak çok önemli değildir. Ama rüzgar karşıdan estiğinde veya fırtınaya yakalandığınızda, aynı yolda kalabilmektir sadakat. Günümüzde camia, kulüp değiştirmeler çok çabuk olduğu için bugün pek rastlamıyoruz. Ama biz Allah'a şükür sadakat duygusuyla çok genç yaşta tanıştık. Siz romantik diyebilirsiniz ama ben bağlılık derim. Sevgi, yükü paylaşmaktır. En bağlı dediğimiz insanlar son yıllarını başka yerlerde geçirdi. Neden böylesiniz demiyorum ama bu bir karakter ve anlayış meselesidir. Çünkü insan sonunda kazandıklarıyla değil, vazgeçmedikleriyle hatırlanır."

"GALATASARAY'DAN AYRILSAK NEREYE GİDECEĞİZ?" "Benim sadakatim kulübüme, benim sadakatım her kişiye değil ki bazı kişilere. Şimdi orada kararı veren kişiler olunca o zaman yapacağınız başka bir şey kalmıyor. Ama bu benim çalışmasam da camiamı terk edeceğim manasına gelmiyor. Ben Avrupa'ya gidiyorum, Afrika'ya gidiyorum, Arabistan'a gidiyorum. Neyse ama camiam değişmiyor. Dediğim gibi bu konuda kişilere pek sadakat kelimesini çok layık görmüyorum. Yani Galatasaray'dan ayrılsak nereye gideceğiz? Öbür taraftan yine buradayız. Ne yapacağız? Ben Galatasaray'a imza attıktan sonra futbolcu olarak başka bir takımda oynamadım. Galatasaray'a hoca olarak geldikten sonra da başka bir takımda çalışmadım. Her camiaya saygım var ama bu benim seçimim. Belki şöyle diyebilirsiniz. Bu bir Adanalı sadakatidir."

"YALAN DOLAN OLANLAR NEREDELER?" "Ben veya başkaları; kurumlar için söylüyorum. Herhangi bir mevkiye geldikleri zaman, kendi menfaatlerini kurumların menfaatlerinin üzerinde tutmayacaklar. Kendi hasetlerini veya hasetlerine, kıskançlıklarına, camiayı alet etmeyecekler. Ben 52 yıldır Galatasaray'dayım. Bana bu bazı şeyleri yapanlar, düşünenler, yalan dolan olanlar neredeler? Ya da haksızlığa uğratmak için uğraşanlar neredeler?" "İNANDIĞIN ADAMIN ARKASINDA DURDUĞUN ZAMAN..." "Bir yerde inandığın adamın arkasında durduğun zaman bir şey oluyor. Ben sabırsız değişimleri hiç kabullenemiyorum."