Fatih Terim, Fatih Karagümrük'ü yine yenemedi

08 Kasım 2021 Pazartesi, 09:57

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını dengede tutan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

Andrea Bertolacci'nin 69. dakikada kaydettiği gole kadar sessizlik bozulmadı. 88. dakikada sahneye Mostafa Mohamed çıktı ve takımına bir puanı getirirken maçın da kaderini belirleyen golü kaydetti.

Vavacars Karagümrük, geçen sezon Süper Lig’e yükseldiğinden beri Galatasaray ile oynadığı 3 maçta da yenilmedi. Geçtiğimiz sezon sahasındaki ilk maçı 2-1 kazanan kırmızı siyahlı takım, rövanşta 1-1 berabere kaldı. İki takım dün de 1-1 berabere kalırken, Galatasaray rakibiyle oynadığı 3 maçta 7 puan kaybetmiş oldu.

Opta'nın verilerine göre; Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında Süper Lig'de mağlup edemediği tek rakibi Fatih Karagümrük.

36 yılın ardından 2020/21 sezonunda Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük ile Galatasaray bugüne kadar ligde 3 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu maçlardan 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı.