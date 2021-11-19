Fatih Terim ile Vitor Pereira ilk kez karşılaşacak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira bu hafta oynanacak derbi ile ilk kez rakip olacak.
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe pazar günü kozlarını paylaşacak. Haftanın en önemli müsabakasında gözler iki teknik adama da çevrilecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira oynanacak derbi ile ilk kez rakip olacak.
Fatih Terim, sarı-kırmızılılar ile 4. dönemini geçirirken, Vitor Pereira ise bu sezon takımın başına geçmesiyle ikinci kez sarı-lacivertlilerin teknik patronu oldu. Derbide teknik direktörler de saha kenarında taktikleriyle birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacak.
Pazar günkü müsabaka ile birlikte Fatih Terim kariyerindeki 33. Fenerbahçe derbisine çıkacak. Vitor Pereira ise Galatasaray’a karşı 4. derbisinde mücadele edecek.
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