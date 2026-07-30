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Fatih Terim'in 3 yıl önceki Rafael Leao sözleri gündem oldu: 'Sınırsız kontenjanı olan bir kadrom olsaydı...'
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Fatih Terim'in 3 yıl önceki Rafael Leao sözleri gündem oldu: 'Sınırsız kontenjanı olan bir kadrom olsaydı...'

30.07.2026 11:50:00
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Cumhuriyet Spor
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Fatih Terim'in 3 yıl önceki Rafael Leao sözleri gündem oldu: 'Sınırsız kontenjanı olan bir kadrom olsaydı...'

Fatih Terim'in Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Rafael Leao için 3 yıl önce kullandığı ifadeler yeniden gündem oldu.

Fatih Terim'in 3 yıl önceki Rafael Leao sözleri gündem oldu: 'Sınırsız kontenjanı olan bir kadrom olsaydı...'

Galatasaray'ın Rafael Leao girişimleri tam gaz sürüyor. Sarı kırmızılılar, Portekizli yıldız için Fenerbahçe'yle yarışırken İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Galatasaray kişisel şartlarda Leao ile prensip anlaşmasına vardı.

Fatih Terim'in 3 yıl önceki Rafael Leao sözleri gündem oldu: 'Sınırsız kontenjanı olan bir kadrom olsaydı...'

Galatasaray'ın Milan'a sunduğu 50 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklifin direkt bonservis teklifine dönüşmesi halinde transferin gerçekleşeceğinden bahsedildi.

Fatih Terim'in 3 yıl önceki Rafael Leao sözleri gündem oldu: 'Sınırsız kontenjanı olan bir kadrom olsaydı...'

FATİH TERİM'İN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fatih Terim'in Rafael Leao'yla ilgili 3 yıl önce söyledikleri yeniden gündem oldu. 

Fatih Terim'in 3 yıl önceki Rafael Leao sözleri gündem oldu: 'Sınırsız kontenjanı olan bir kadrom olsaydı...'

Mart 2023'e La Gazetta dello Sport'a konuşan Terim, yıldız futbolcuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Leao'nun hızına hayranım. 100 milyonun bu kadar kolay harcandığı günümüz futbolunda Leao her şeye değer. Sınırsız kontenjanı olan bir kadrom olsaydı ilk Leao'yu alırdım."

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