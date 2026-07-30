Fatih Terim'in 3 yıl önceki Rafael Leao sözleri gündem oldu: 'Sınırsız kontenjanı olan bir kadrom olsaydı...'

Galatasaray'ın Rafael Leao girişimleri tam gaz sürüyor. Sarı kırmızılılar, Portekizli yıldız için Fenerbahçe'yle yarışırken İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Galatasaray kişisel şartlarda Leao ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray'ın Milan'a sunduğu 50 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklifin direkt bonservis teklifine dönüşmesi halinde transferin gerçekleşeceğinden bahsedildi.

FATİH TERİM'İN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fatih Terim'in Rafael Leao'yla ilgili 3 yıl önce söyledikleri yeniden gündem oldu.