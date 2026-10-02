Fatih Terim, şampiyonluk favorisini açıkladı: 'Her şeye rağmen...'

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacak takımla ilgili görüşlerini paylaştı.

Kendi YouTube kanalında Süper Lig gündemini değerlendiren Terim, şampiyonluk yarışındaki favorisini açıkladı.

Fatih Terim, Galatasaray'ın kadro kalitesi, teknik heyeti ve kulüp yapılanması açısından rakiplerinin önünde olduğunu ifade etti.

Deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın sezon sonunda üst üste 5. şampiyonluğuna ulaşacağına inandığını belirterek sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk yarışında favori olduğunu dile getirdi.

"GALATASARAY'IN REKORUNU GALATASARAY KIRSIN" Galatasaray'ın üst üste 5. şampiyonluğa ulaşması halinde önemli bir başarı elde edeceğini belirten Terim, bu ihtimalden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.