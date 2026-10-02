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Fatih Terim, şampiyonluk favorisini açıkladı: 'Her şeye rağmen...'
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Fatih Terim, şampiyonluk favorisini açıkladı: 'Her şeye rağmen...'

2.10.2026 14:52:00
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Cumhuriyet Spor
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Fatih Terim, şampiyonluk favorisini açıkladı: 'Her şeye rağmen...'

Teknik direktör Fatih Terim, kendi YouTube kanalında Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, şampiyonluk favorisini açıkladı: 'Her şeye rağmen...'

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacak takımla ilgili görüşlerini paylaştı.

Fatih Terim, şampiyonluk favorisini açıkladı: 'Her şeye rağmen...'

Kendi YouTube kanalında Süper Lig gündemini değerlendiren Terim, şampiyonluk yarışındaki favorisini açıkladı.

Fatih Terim, şampiyonluk favorisini açıkladı: 'Her şeye rağmen...'

Fatih Terim, Galatasaray'ın kadro kalitesi, teknik heyeti ve kulüp yapılanması açısından rakiplerinin önünde olduğunu ifade etti.

Fatih Terim, şampiyonluk favorisini açıkladı: 'Her şeye rağmen...'

Deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın sezon sonunda üst üste 5. şampiyonluğuna ulaşacağına inandığını belirterek sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk yarışında favori olduğunu dile getirdi.

Fatih Terim, şampiyonluk favorisini açıkladı: 'Her şeye rağmen...'

"GALATASARAY'IN REKORUNU GALATASARAY KIRSIN"

Galatasaray'ın üst üste 5. şampiyonluğa ulaşması halinde önemli bir başarı elde edeceğini belirten Terim, bu ihtimalden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Fatih Terim, şampiyonluk favorisini açıkladı: 'Her şeye rağmen...'

Terim, "Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı her şeye rağmen Galatasaray. Kadrosu, hocası, kulüp yapısı nedeniyle favorim Galatasaray. 5. şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. Umarım da olur. Galatasaray'ın rekorunu Galatasaray'ın kırmasını isterim" ifadelerini kullandı.

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