Fatih Terim’den Mostafa Mohamed ve Gedson Fernandes açıklaması

10 Aralık 2021 Cuma, 09:46

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında deplasmanda Lazio ile berabere kalarak grubu lider olarak tamamlayan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ‘Bu güzel bir başarı, sonunu getirmek önemli.’ değerlendirmesinde bulundu.

Grupta her maçı iyi oynadıklarını belirten Terim Lazio maçını ‘Takım ileride de bassın istemedim. Doğru durduk, doğru oynadık.’ sözleriyle değerlendirdi. Galatasaray teknik direktörü, “Hayaller olmadan bir yerlere varılamaz. Son 16'ya kaldık. Bu, 5 maç demek. 5 maç sonra da müzemizde duran kupaya ulaşmak demek. Buraları seviyoruz. Bu bir gerçek. Buralarda başka oluyoruz. Buralara yakışıyoruz. Onun için ben de çok mutluyum.’ ifadelerini kullandı.

“TAKIMDA KALACAK”

Fatih Terim, gelen bir soru üzerine Mostafa Muhammed’in takımda kalması hakkında ‘Büyük ihtimal opsiyon kullanılacak. Başkanla konuştuk, bizde kalacak’ ifadelerini kullandı.

Gedson Fernandes transferi için ise ‘Bakılıyor, uğraşılıyor’ dedi.



