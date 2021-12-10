Fatih Terim’den Mostafa Mohamed ve Gedson Fernandes açıklaması
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Avrupa ve ligdeki durumlarını değerlendiren Terim, Mostafa Muhamed ve Gedson Fernandes hakkında da açıklamalar yaptı.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında deplasmanda Lazio ile berabere kalarak grubu lider olarak tamamlayan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ‘Bu güzel bir başarı, sonunu getirmek önemli.’ değerlendirmesinde bulundu.
Grupta her maçı iyi oynadıklarını belirten Terim Lazio maçını ‘Takım ileride de bassın istemedim. Doğru durduk, doğru oynadık.’ sözleriyle değerlendirdi. Galatasaray teknik direktörü, “Hayaller olmadan bir yerlere varılamaz. Son 16'ya kaldık. Bu, 5 maç demek. 5 maç sonra da müzemizde duran kupaya ulaşmak demek. Buraları seviyoruz. Bu bir gerçek. Buralarda başka oluyoruz. Buralara yakışıyoruz. Onun için ben de çok mutluyum.’ ifadelerini kullandı.
“TAKIMDA KALACAK”
Fatih Terim, gelen bir soru üzerine Mostafa Muhammed’in takımda kalması hakkında ‘Büyük ihtimal opsiyon kullanılacak. Başkanla konuştuk, bizde kalacak’ ifadelerini kullandı.
Gedson Fernandes transferi için ise ‘Bakılıyor, uğraşılıyor’ dedi.
Video Haberler
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücrette 'teklif' tartışması
- Kaçak yurtta başı kesilen öğrenci toprağa verildi
- Hakan Ural'ın sözleri tepki çekti
- TİSK'in asgari ücret teklifine tepki yağdı!
- Süleyman Soylu'ya dair vahim iddialar
- Ceren Damar'ın babasına tehdit: Bitmedi daha
- Irak duyurdu: Uluslararası koalisyon güçleri çekildi
- Nebati'nin mağazalarında neler oluyor?
- Emniyet'te 'Mücahit Birinci' operasyonu
- Erdoğan'dan partisine 'Kılıçdaroğlu' fırçası