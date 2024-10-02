Fatih Terim'e sürpriz talip: 'Büyük ses getirir'

Azerbaycan Ligi ekibi Neftçi Bakü'nün, 71 yaşındaki teknik direktör Fatih Terim'i takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

Fatih Terim'e sürpriz talip: 'Büyük ses getirir'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2024 - 13:12

Türk futbol tarihinin "İmparator" lakablı teknik direktörü Fatih Terim'e Azerbaycanın Neftçi Bakü takımı talip oldu.

Azerbaycan basınından Sportinfo.az'ın haberine göre; Neftçi Bakü, kötü gidişatı göreve Fatih Terim'i getirerek durdurmak istiyor.

"FATİH TERİM BÜYÜK SES GETİRİR"

Haberde, Neftçi Bakü'nün Fatih Terim ile temas kuracağı, yakında sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

Azerbaycanlı spor yorumcusu Elçin Cafarov, "Şu an Neftçi kulübü tarihinin belki de en kötü günlerini yaşıyor. Ukraynalı teknik direktör Roman Grigorchuk ile yolları ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fatih Terim isim, vizyon olarak Neftçi Bakü'ye layık bir hoca. Büyük ses getirir. Bu yönde yönetim tarafından da ciddi istek var" yorumunu yaptı.


Etiketler: #fatih terim #Neftçi Bakü #transfer

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