Fatih Terim'in Galatasaray'a geri döneceği ileri sürüldü
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas’ın yolları ayırdığı teknik direktör Fatih Terim hakkında tartışma yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
Süper Lig tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray’da flaş bir gelişme yaşandı.
Odatv’den Can Özçelik’in iddiasına göre, Fatih Terim, Galatasaray’a geri dönüyor.
Mart ayında yapılması planlanan Galatasaray Genel Kurulu’nun hatırlatıldığı yazıda, yönetimin ibra edilmemesi halinde nisan ayında seçime gidileceği öngörüldü.
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Yazıda, Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim’in başkanlık için harekete geçtiği ileri sürüldü.
İddiaya göre, Fatih Terim, Vadi İstanbul’da ofis tutarak yönetimde çalışmak istediği isimlerle görüşmelere başladı.
Odatv’nin haberine göre, Fatih Terim’in listesinde, Ahmet Yüce, NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Timur, eski Galatasaray Başkan Yardımcısı Avukat Rezan Epözdemir, iş insanı Bahattin Demirbilek ve Ali Yüce’nin yer alacağı ifade edildi.
Haberde, Fatih Terim’in başkan olduktan sonra, Galatasaray’ın teknik direktörü Domenec Torrent ile yollarını ayıracağı belirtilirken yerli ve yabancı antrenörler ile ilgili çalışmaların başlatıldığı iddia edildi.
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