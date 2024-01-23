Fatih Terimli Panathinaikos eski Trabzonsporlu futbolcuyu açıkladı!
Türk teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos, eski Trabzonsporlu futbolcu Vitor Hugo'yu kiraladığını açıkladı.
Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, Türkiye'den yolu geçmiş bir ismi daha açıkladı.
Yunan ekibi, Brezilya ekibi Bahia'da forma giyen Vitor Hugo'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
32 yaşındaki stoper, 2020 yılında 3.2 milyon euro bonservisle Palmeiras'tan Trabzonspor'a transfer olmuştu. Hugo, geçtiğimiz yıl, bordo mavili takımdan 1.8 milyon euroya Bahia'ya gitti.
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