Federasyon olaya dahil oldu: Başkan, Ronaldo ve Jesus bir araya geliyor

41 yaşındaki yıldız Cristiano Ronaldo, salı günü Portekiz Milli Takımı'nın kampını terk etmişti. Deneyimli oyuncu, takıma başarılar dilerken ayrılık nedenini daha sonra açıklayacağını duyurmuştu.

Ronaldo'nun bu hareketinden sonra ülke ikiye bölündü. Bir kısım deneyimli oyuncuya hak verirken, diğer kesim Jorge Jesus'a hak verdi.

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus da Danimarka maçının ardından yaptığı açıklamada Norveç maçının ardından Ronaldo ile yaşanan süreci açıklayacağını duyurmuştu.

Portekiz Futbol Federasyonu yaşanan krizi ele almaya karar verdi.

Marca gazetesinin haberine göre Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, milli ara bitmeden önce Jorge Jesus ve Cristiano Ronaldo ile bir araya gelip krizi çözmek istiyor. Haberde Federasyon'un Ronaldo'nun bu şekilde milli takım kariyerini noktalamasını istemediğini ve oyuncuyu ikna ederek geri getirmek istediği belirtildi.