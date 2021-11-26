Felipe Melo, ülkesinin takımı Internacional'in teklifine sıcak bakıyor
Spor Toto Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transfer etmek istediği Felipe Melo'yla ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilyalı orta sahanın, Internacional'in iki yıllık sözleşme teklifine sıcak baktığı ifade edildi.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'yla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Transferde adı Galatasaray ile de anılan Palmeiras'ın 38 yaşındaki orta saha oyuncusu Felipe Melo'nun ülkesinin bir başka takımı ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Brezilya basınında yer alan habere göre; Brezilyalı futbolcunun, Internacional'in yaptığı 2 yıllık sözleşme teklifine sıcak bakıyor.
TALİPLERİ ÇOK
Sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek olması nedeniyle talipleri de artan Felipe Melo'ya, Sao Paulo, Fluminense ve Flamengo'nun da ilgi gösterdiği ifade edildi.
Ülkemizde Galatasaray forması da giyen Felipe Melo, sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazandı. Brezilyalı futbolcu Galatasaray'da 154 resmi maçta forma giyerken, 18 gol atıp, 12 asist yaptı.
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