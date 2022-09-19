Felipe Sanchez Mateos: 3. gol skoru tayin etti

19 Eylül 2022 Pazartesi, 09:26

Spor Toto Süper Lig'in altıncı haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 5-0'lık farklı skorla yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, "Devreye girerken 3. gol bizim için oyunun skorunu tayin etti. 2-0'la devreye girsek farklı bir istekle sahada olacaktık ama üçüncü gol cesaretimizi kırdı." dedi.

Ülker Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mateos, aslında maça iyi başladıklarını ve birinci gole kadar, maçın başında baskıyı hissettiklerini belirterek, "Aslında önde baskı, Szlai'nin bile baskıya gitmesi, Fenerbahçe'nin ne tarz anlayışa sahip olduğunu gösterdi. 'Adam adama'yı çok net gördük. Buraya gelmeden önce her iki opsiyona da çalışmıştık. Fenerbahçe geride beklese biz uzun toplarla etkili olacaktık. Bugünkü gibi sert baskıyla geldiklerinde kısa paslarla, klasik futbolumuzla baskıdan kurtulacaktık. Gole kadar bunu iyi yaptık ama futbolda bu var. Oyun kurulumu sırasında yaptığımız hatayla birinci golü yedik." dedi.

"3. GOL BİZİM İÇİN OYUNUN SKORUNU TAYİN ETTİ"

Futbolcularının, birinci golden sonra aksiyon ve sorumluluk alma yetilerinin hüsrana uğradığını, karar verirlerken korkulu şekilde hareket ettiklerini aktaran Mateos, "Sonra ikinci golü yedik. Oysa korner toplarına çalışmıştık biz aslında. Bazen bu tarz şeylere, ne kadar bilseniz ne kadar çalışsanız da engel olamıyorsunuz. Devreye girerken 3. gol bizim için oyunun skorunu tayin etti. 2-0'la devreye girsek farklı bir istekle sahada olacaktık ama üçüncü gol cesaretimizi kırdı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin, başarılı ve iyi kurulmuş bir ekip olduğuna dikkati çeken Mateos, "Burada kendi oyunlarını oynamaya çalıştılar. Bizi net şekilde durdurdular. Maçtan cebimize pozitif dersleri koyup bir sonraki maça net şekilde hazırlanmamız lazım." diye konuştu.

Geçen yıla göre neden daha çok zorlandıkları sorulan İtalyan teknik sorumlu, "Sanırım iki farklı nedeni var. Birincisi, biz henüz kurulumda olan bir takımız. Transferlerimiz çok ve son dakikada geldi. Oyuncuların adapte olması zaman alabiliyor. İkinci neden de Fenerbahçe. Çok net, adam adama yoğun baskı yaptı. Geçtiğimiz senelerde bize bu şekilde baskı yapacak takımlar olmadığı için belki daha farklı gözüküyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

"PAHALI FUTBOL OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Alanya'nın bütçesine göre pahalı bir oyun oynadığı ifade edilerek, farklı bir oyun oynayıp oynamayacağı sorulan Mateos, şunları söyledi:

"Francesko'nun (Farioli) düşüncesi, ekip olarak bu futbola inanıyoruz. Geçen sene elde ettiğimiz başarı bunun net bir özeti. Pahalı bir futbol oynuyoruz ve bunu oynamaya devam edeceğiz. Futbolculara bunu empoze ettik, araçları entegre ettik. Bazen riskli gelebilir ama karşıdaki takıma da bağlı. Fenerbahçe'nin özgüveni ve enerjisi yerinde. Rotasyonu, kadro kalitesi belli. Giren çıkan oyuncular çok fark yarattı. Böyle büyük takımlara karşı farklı bir anlayışımız yok, bunu oynamaya devam edeceğiz."