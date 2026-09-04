Cumhuriyet Gazetesi Logo
Felix Auger-Aliassime'den ABD Açık'a erken veda!

Felix Auger-Aliassime'den ABD Açık'a erken veda!

4.09.2026 00:21:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Felix Auger-Aliassime'den ABD Açık'a erken veda!

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Kanadalı tenisçi Felix Auger-Aliassime, Rus raket Karen Khachanov'a 3-1 mağlup olarak ikinci turda elendi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Kanadalı tenisçi Felix Auger-Aliassime, turnuvaya ikinci turda veda etti.

New York kentindeki turnuvanın 5. gününde, tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Kanadalı tenisçi Felix Auger-Aliassime, Rus raket Karen Khachanov'a 7-6, 3-6, 2-6 ve 2-6'lık setlerle 3-1 mağlup olarak ikinci turda elendi.

ABD'li Taylor Fritz (9) ise İtalyan rakibi Mattia Bellucci'yi 6-0, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup ederek üçüncü tura çıktı.

Image

SWIATEK VE ANISIMOVA, ÜÇÜNCÜ TURDA

Tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı Polonyalı raket Iga Swiatek, Arjantinli rakibi Nadia Podoroska'yı 6-3, 6-2'lik setlerle 2-0 yendi ve üçüncü tura adını yazdırdı.

ABD'li Amanda Anisimova (10) ise Avusturyalı raket Lilli Tagger'ı 6-3, 3-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yendi ve üçüncü tura yükseldi.

İlgili Konular: #tenis #ABD Açık #felix auger-aliassime

İlgili Haberler

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Siyah-beyazlılardan Milot Rashica kararı...
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Siyah-beyazlılardan Milot Rashica kararı... Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde kullanacağı kadroyu bildirdi.
Breno Bidon'un menajerinden Beşiktaş açıklaması!
Breno Bidon'un menajerinden Beşiktaş açıklaması! Transferde adı Beşiktaş ile anılan Brezilya Ligi ekibi Corinthians'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Breno Bidon'un menajeri, hakkındaki iddialar üzerine bir açıklama yaptı.
Berke Özer yıldızlaştı: Lille'e deplasmanda tek gol yetti!
Berke Özer yıldızlaştı: Lille'e deplasmanda tek gol yetti! Berke Özer'in formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Toulouse'u 1-0 mağlup etti.