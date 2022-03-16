Fenerbahçe, 6 genç oyuncu ile sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe Spor Kulübü, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2022 Çarşamba, 16:28
Fenerbahçe, 6 genç oyuncu ile sözleşme imzalayacak
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Fenerbahçe, 6 genç futbolcusu için perşembe günü imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural'ın yeni sözleşmelere imza atacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, kadrosunda bulunan 6 genç oyuncunun sözleşmesini uzatıyor.

Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için 17 Mart Perşembe günü (yarın) saat 17.30'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde imza töreni yapılacaktır.

Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."



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