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Fenerbahçe, 64 bin kişilik stadyum projesini açıkladı: Maliyeti belli oldu
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Fenerbahçe, 64 bin kişilik stadyum projesini açıkladı: Maliyeti belli oldu

9.09.2026 15:30:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe, 64 bin kişilik stadyum projesini açıkladı: Maliyeti belli oldu

Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nun kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması için hazırlanan projenin tamamlandığını duyurdu. Sarı-lacivertliler projeye ilişkin görselleri paylaştı.

Fenerbahçe, 64 bin kişilik stadyum projesini açıkladı: Maliyeti belli oldu

Fenerbahçe, Chobani Stadyumu projesiyle ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Kapasitenin 64 bin kişiye çıkarılması için hazırlanan projenin tamamlandığı duyuruldu.

Fenerbahçe, 64 bin kişilik stadyum projesini açıkladı: Maliyeti belli oldu

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Başkanımızın Aziz Yıldırım’ın seçim döneminde ortaya koyduğu Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması için hazırlanan dev proje tamamlandı.

Geçtiğimiz günlerde Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Başkanımız Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Stadımızın modernize edilmesi ve büyütülmesi konusunda projenin tüm detaylarını paylaşarak gerekli adımın atılmasını sağladı."

Fenerbahçe, 64 bin kişilik stadyum projesini açıkladı: Maliyeti belli oldu

'STADYUMUN MİMARİ YAPISINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER İÇERİYOR'

"Fenerbahçe’mizin kentsel hafızayı koruyan yerinde yenileme vizyonu doğrultusunda gerekli izin sürecinin ivedi şekilde tamamlanmasıyla startı verilecek proje, stadyumun mimari yapısında köklü değişiklikler içeriyor.

İlk etapta temel inşaat çalışmasına başlanacak projede planlamaya göre; çelik imalatların siparişi verilecek ve ardından betonarme imalatı bittikten sonra çelik ayaklar yerleştirilecek. Çalışmaların en önemli aşamalarından biri olan stadın çatısının yükseltilmesi kapsamında mevcut çatı özel krikolar kullanılarak yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılacak.

Çatı çalışmalarının ardından kale arkalarında yeni tribünlerin inşaatı ve buraya ilave 52 loca yapılması planlanırken, Maraton ve Fenerium olarak adlandırılan tribünlerimize de ilave yapılmasıyla kapasite artırılmış olacak."

Fenerbahçe, 64 bin kişilik stadyum projesini açıkladı: Maliyeti belli oldu

'50 MİLYON EURO MALİYET'

"Yaklaşık 50 milyon Euro maliyetle Kadıköy’ün kalbinde yer alan Stadımızın kapasitesi sürecin sonunda 64 bine çıkarken; kulübümüzün tahmini yıllık gelir artışının, mevcut gelirlerimize ilave olarak yaklaşık 25 milyon Euro olması planlanıyor.

Kapasite artışının ardından son bir adım olarak stadın dış kaplama süreci başlayacak ve böylelikle mabedimizin iç atmosferinde tam akustik sağlanmış olacak."

Fenerbahçe, 64 bin kişilik stadyum projesini açıkladı: Maliyeti belli oldu

NİHAT ÖZBAĞI'NIN SÖZLERİ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: 

“Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin kapasite artışı projelerini tamamlamış bulunmaktayız. Projemizi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımız uygun bularak bütün Fenerbahçe camiasını sevindirmiştir. Zatıâline teşekkürlerimizi arz ederiz."

Fenerbahçe, 64 bin kişilik stadyum projesini açıkladı: Maliyeti belli oldu

'BİRKAÇ MAÇI BAŞKA STATTA OYNAYABİLİRİZ'

"İnşaatı yaparken maçlarımız stadımızda oynanabilecektir, ancak çatı yükseltilirken tahminen birkaç maçı başka statta oynayabiliriz. İnşaat süremiz iş programına göre 12 aydır. Sezon bitiminde belli seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz. İnşaatın yaklaşık maliyeti 50 milyon Euro’dur. Daha önce stadımızı inşa ederken “Kendi imkânlarımızla yaptık” cümlesini nasıl gururla söylediysek, sponsorlarımızın destekleriyle kulübümüzün mevcut bütçesine yük getirmeden, yine kapasiteyi artırarak modernleştirirken de kendimiz yapacağız. İnşaatın tamamlanmasından sonra tahmini yıllık gelir artışımız, mevcut gelirlerimize ilave olarak yaklaşık 25 milyon Euro olacaktır. Bu projemize izin vererek desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.”

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