Fenerbahçe altın çağını yaşıyor: Çok atıyor az yiyor

09 Kasım 2022 Çarşamba, 10:11

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan ve UEFA Avrupa Ligi’nde grubundan namağlup ilk sırada son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, ortaya koyduğu istatistiklerle dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertli takım bu sezon lig ve Avrupa kulvarında 20 Temmuz’dan bu yana toplam 24 maça çıktı. Fenerbahçe, Avrupa’daki 12 maçta 24 kez ağları sarstı. Sarı-Lacivertliler Süper Lig’deki 12 karşılaşmada ise 35 gol attı. Fenerbahçe, ligin en çok gol atan takımı. Öyle ki 2. sıradaki Başakşehir ile üçüncü G.Saray’ın attığı toplam gol sayısı Sarı- Lacivertlilerle aynı. Fenerbahçe’nin lig ve Avrupa’daki 24 maçta attığı toplam gol sayısı 59.

14 MAÇTIR YENİLMEDİ

Son yılların en golcü dönemini yaşayan Sarı-Lacivertliler, savunmada da önemli performans sergiledi. Avrupa’daki 12 maçta 11 gol yiyen Fenerbahçe, Süper Lig’deki 12 karşılaşmada topu 12 kez ağlarında gördü. Altay Bayındır’ın eleştirilmesine rağmen Sarı-Lacivertliler ligdeki son 8 maçınının 6’sında kalesini gole kapattı. Fenerbahçe ligde deplasmanda en az gol yiyen takım (5 maç, 3 gol). Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde topu 7 kez ağlarında görüp grubunda en az gol yiyen takım oldu. Fenerbahçe, bu sezon 24 maçta sadece 2 kez yenildi. Sarı-Lacivertliler, 29 Ağustos’ta Konyaspor’a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından lig ve Avrupa’daki 14 maçta kaybetmedi.