Fenerbahçe altın çağını yaşıyor: Çok atıyor az yiyor
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, hücumda ve savunmada altın çağını yaşıyor. Sarı-Lacivertlilerin, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki istatistikleri dikkat çekiyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan ve UEFA Avrupa Ligi’nde grubundan namağlup ilk sırada son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, ortaya koyduğu istatistiklerle dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertli takım bu sezon lig ve Avrupa kulvarında 20 Temmuz’dan bu yana toplam 24 maça çıktı. Fenerbahçe, Avrupa’daki 12 maçta 24 kez ağları sarstı. Sarı-Lacivertliler Süper Lig’deki 12 karşılaşmada ise 35 gol attı. Fenerbahçe, ligin en çok gol atan takımı. Öyle ki 2. sıradaki Başakşehir ile üçüncü G.Saray’ın attığı toplam gol sayısı Sarı- Lacivertlilerle aynı. Fenerbahçe’nin lig ve Avrupa’daki 24 maçta attığı toplam gol sayısı 59.
14 MAÇTIR YENİLMEDİ
Son yılların en golcü dönemini yaşayan Sarı-Lacivertliler, savunmada da önemli performans sergiledi. Avrupa’daki 12 maçta 11 gol yiyen Fenerbahçe, Süper Lig’deki 12 karşılaşmada topu 12 kez ağlarında gördü. Altay Bayındır’ın eleştirilmesine rağmen Sarı-Lacivertliler ligdeki son 8 maçınının 6’sında kalesini gole kapattı. Fenerbahçe ligde deplasmanda en az gol yiyen takım (5 maç, 3 gol). Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde topu 7 kez ağlarında görüp grubunda en az gol yiyen takım oldu. Fenerbahçe, bu sezon 24 maçta sadece 2 kez yenildi. Sarı-Lacivertliler, 29 Ağustos’ta Konyaspor’a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından lig ve Avrupa’daki 14 maçta kaybetmedi.
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