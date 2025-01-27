Fenerbahçe Anderson Talisca'yı resmen açıkladı: Geliş tarihi belli oldu!

Yayınlanma: 27.01.2025 - 17:44

Güncelleme: 27.01.2025 - 17:44

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Sarı-lacivertlilerin, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldız ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Talisca, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için İstanbul'a geliyor. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için bugün (pazartesi) saat 20.45 - 21.00 sularında İstanbul'a inecek.

Anderson Talisca, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmen Fenerbahçe'ye katılacak.

UÇAKTAN PAYLAŞIM YAPTI

Fenerbahçe için yola çıkan Anderson Talisca, uçaktan bir paylaşımda bulundu. Talisca'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.