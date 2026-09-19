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Fenerbahçe ArsaVev, derbide Beşiktaş'ı devirdi

Fenerbahçe ArsaVev, derbide Beşiktaş'ı devirdi

19.09.2026 18:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe ArsaVev, derbide Beşiktaş'ı devirdi

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ArsaVev, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ArsaVev'i konuk etti. 

Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 3-0 kazandı. 

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada Katie Bowen, 42. dakikada Andrea Straskova ve 84. dakikada Suliat Abideen kaydetti.

Sarı-Lacivertliler'de Marie Ngah ise 48. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. 

Bu sonuçla birlikte Sarı-Lacivertliler, ligde 4'te 4 yaparken, Siyah-Beyazlılar bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe, 12 puanla liderlik koltuğunda otururken, Beşiktaş ise 9 puanla 3. sırada konumlandı. 

Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Yüksekovaspor'a konuk olacak. 

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