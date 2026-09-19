Fenerbahçe ArsaVev, derbide Beşiktaş'ı devirdi

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ArsaVev'i konuk etti.
Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 3-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada Katie Bowen, 42. dakikada Andrea Straskova ve 84. dakikada Suliat Abideen kaydetti.
Sarı-Lacivertliler'de Marie Ngah ise 48. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Sarı-Lacivertliler, ligde 4'te 4 yaparken, Siyah-Beyazlılar bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.
Fenerbahçe, 12 puanla liderlik koltuğunda otururken, Beşiktaş ise 9 puanla 3. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Yüksekovaspor'a konuk olacak.