Fenerbahçe arsaVev'nin Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu'ndaki rakibi belli oldu.

Sarı-lacivertliler, bu turda Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.

İLK MAÇ DEPLASMANDA

Fenerbahçe arsaVev, Son 16 Turu'ndaki ilk maçını 28 veya 29 Ekim'de deplasmanda oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 10 veya 11 Kasım'da İstanbul'da yapılacak.

ÇEYREK FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİP

Sarı-lacivertliler, Real Sociedad'ı elemesi halinde çeyrek finalde PSV Eindhoven ile Frankfurt eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.

MİNSK'İ ELEYEREK TURU GEÇTİ

Fenerbahçe arsaVev, Son 16 Turu'na Minsk'i eleyerek yükseldi. İlk karşılaşmayı deplasmanda 4-1 kazanan sarı-lacivertliler, rövanşta da rakibini 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.