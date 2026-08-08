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Fenerbahçe arsaVev, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Fenerbahçe arsaVev, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

8.08.2026 23:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe arsaVev, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Fenerbahçe arsaVev, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu finalinde OH Leuven'e penaltı atışlarında 4-2 mağlup oldu.

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Fenerbahçe arsaVev, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu finalinde Belçika temsilcisi OH Leuven ile karşı karşıya geldi.

Den Dreef Stadyumu'nda oynanan mücadelede normal süre ve uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

GOLLER KARŞILIKLI GELDİ

Fenerbahçe arsaVev, karşılaşmanın 8. dakikasında Konya Tajae Plummer ile 1-0 öne geçti.

OH Leuven, 56. dakikada J. Conijnenberg ile skora denge getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca 90 dakika 1-1 sona erdi.

UZATMALARDA GOL OLMADI

Uzatma bölümünde de iki takımın çabaları sonucu değiştirmedi. Böylece turu geçecek takım penaltı atışlarıyla belirlendi.

PENALTILARDA ELENDİ

Penaltı atışlarında OH Leuven, Fenerbahçe arsaVev'i 4-2 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe arsaVev, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu finalinde rakibine elenerek Avrupa kupalarına veda etti.

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