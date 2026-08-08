Fenerbahçe arsaVev, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Fenerbahçe arsaVev, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu finalinde Belçika temsilcisi OH Leuven ile karşı karşıya geldi.
Den Dreef Stadyumu'nda oynanan mücadelede normal süre ve uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
GOLLER KARŞILIKLI GELDİ
Fenerbahçe arsaVev, karşılaşmanın 8. dakikasında Konya Tajae Plummer ile 1-0 öne geçti.
OH Leuven, 56. dakikada J. Conijnenberg ile skora denge getirdi.
Kalan bölümde başka gol olmayınca 90 dakika 1-1 sona erdi.
UZATMALARDA GOL OLMADI
Uzatma bölümünde de iki takımın çabaları sonucu değiştirmedi. Böylece turu geçecek takım penaltı atışlarıyla belirlendi.
PENALTILARDA ELENDİ
Penaltı atışlarında OH Leuven, Fenerbahçe arsaVev'i 4-2 mağlup etti.
Bu sonuçla Fenerbahçe arsaVev, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu finalinde rakibine elenerek Avrupa kupalarına veda etti.