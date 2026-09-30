Fenerbahçe arsaVev UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yükseldi!

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanşında konuk ettiği Belarus temsilcisi Minsk'i 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan maçta sarı-lacivertli takım, 34. dakikada Busem Şeker'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
OYUNUNU SON ANLARINDA MINSK 10 KİŞİ KALDI
İkinci yarısında gol olmadı ve Fenerbahçe arsaVev mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Minsk'in oyuncusu Mariya Demidova, karşılaşmanın 90+4. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
İlk karşılaşmayı 4-1 kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı.