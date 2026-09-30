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Fenerbahçe arsaVev UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yükseldi!

Fenerbahçe arsaVev UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yükseldi!

30.09.2026 22:30:00
Güncellenme:
AA
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Fenerbahçe arsaVev UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yükseldi!

Fenerbahçe arsaVev, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanşında kendi sahasında ağırladığı Minsk'i 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanşında konuk ettiği Belarus temsilcisi Minsk'i 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan maçta sarı-lacivertli takım, 34. dakikada Busem Şeker'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

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OYUNUNU SON ANLARINDA MINSK 10 KİŞİ KALDI

İkinci yarısında gol olmadı ve Fenerbahçe arsaVev mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Minsk'in oyuncusu Mariya Demidova, karşılaşmanın 90+4. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

İlk karşılaşmayı 4-1 kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı.

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