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Fenerbahçe arsaVev UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu finaline yükseldi!

Fenerbahçe arsaVev UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu finaline yükseldi!

5.08.2026 17:37:00
Güncellenme:
AA
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Fenerbahçe arsaVev UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu finaline yükseldi!

Fenerbahçe arsaVev, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu yarı finalinde karşılaştığı Metalist Kharkiv'i 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.
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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu yarı finalinde Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv'i 2-1 yendi.

Belçika'daki Den Dreef Stadı'nın ev sahipliği yaptığı ve tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci eleme turu yarı final maçında, Metalist Kharkiv ile Fenerbahçe arsaVev karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısı Metalist'ten Viktoriya Hiryn'in 15. dakikada ve Fenerbahçe arsaVev'den Ece Türkoğlu'nun 42. dakikada attığı gollerle 1-1 tamamlandı.

Sarı-lacivertli kulüp, Maria Alve'nin 67. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Maçı kazanan Fenerbahçe arsaVev, ikinci eleme turu finaline çıktı.

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RAKİBİNİ BEKLİYOR

Fenerbahçe arsaVev, ikinci eleme turu finalini de kazanması durumunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turuna yükselecek.

Diğer yarı final karşılaşmasında ise Belçika temsilcisi OH Leuven ile Sırbistan ekibi ZFK TSC Backa Topola mücadele edecek.

Kazanan taraf, 2. eleme turu finalinde, sarı-lacivertli kulübün rakibi olacak. Final maçları, 8 Ağustos’ta oynanacak.

Sarı-lacivertliler, finalde kaybetmesi durumunda UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'na katılacak ve turnuvaya ikinci eleme turundan dahil olacak.

İlgili Konular: #fenerbahçe #uefa şampiyonlar ligi #Metalist Kharkiv

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