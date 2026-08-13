Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: İrfan Can Eğribayat, Süper Lig ekibine transfer oldu

Yeni sezon öncesi kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe'de ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertliler, kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teşekkürler İrfan Can Eğribayat

Kulübümüz, futbolcumuz İrfan Can Eğribayat’ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varmıştır.

2022-2023 sezonundan bu yana çubuklu formamızı taşıyan İrfan Can’a, Fenerbahçemize verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.

Yolun açık olsun İrfan Can Eğribayat."