Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: İrfan Can Eğribayat, Süper Lig ekibine transfer oldu

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: İrfan Can Eğribayat, Süper Lig ekibine transfer oldu

13.08.2026 21:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: İrfan Can Eğribayat, Süper Lig ekibine transfer oldu

Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Gençlerbirliği'ne transfer olduğunu açıkladı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yeni sezon öncesi kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe'de ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertliler, kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teşekkürler İrfan Can Eğribayat

Kulübümüz, futbolcumuz İrfan Can Eğribayat’ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varmıştır.

2022-2023 sezonundan bu yana çubuklu formamızı taşıyan İrfan Can’a, Fenerbahçemize verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.

Yolun açık olsun İrfan Can Eğribayat."

İlgili Konular: #fenerbahçe #Gençlerbirliği #irfan can eğribayat

İlgili Haberler

Atletico Mineiro'nun ödeyeceği bonservis belli oldu: Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
Atletico Mineiro'nun ödeyeceği bonservis belli oldu: Fenerbahçe'de ayrılık kapıda Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun, Brezilyalı orta saha Fred'in transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi. Sarı lacivertli ekip, bu transferden 2 milyon Euro kazanacak.
Fenerbahçe'ye Diego Carlos müjdesi: Görüşmeler başladı
Fenerbahçe'ye Diego Carlos müjdesi: Görüşmeler başladı Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Diego Carlos'a, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Como'nun talip olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'ye kötü haber: Dinamo Zagreb'den Livakovic kararı
Fenerbahçe'ye kötü haber: Dinamo Zagreb'den Livakovic kararı Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile transfer görüşmelerinde bulunan Dinamo Zagreb'in 31 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmaktan vazgeçtiği iddia edildi.