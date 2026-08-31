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Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Diego Carlos'un yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Diego Carlos'un yeni takımı belli oldu

31.08.2026 22:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Diego Carlos'un yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, Diego Carlos'un transferi için Parma ile anlaşıldığını açıkladı. Brezilyalı oyuncu imza atmak için İtalya'ya gidecek.

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Fenerbahçe'de Diego Carlos ile beklenen ayrılık gerçekleşiyor.

Sarı-lacivertliler, Diego Carlos'a transfer için izin verildiğini açıkladı. Brezilyalı oyuncu, Parma'ya transferi için İtalya'ya gitti.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Oyuncumuz Diego Carlos ile varılan karşılıklı mutabakat doğrultusunda, İtalya'nın Parma Calcio Kulübü adına sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi amacıyla oyuncumuza izin verilmiştir.

Sağlık kontrollerinin ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

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